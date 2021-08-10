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«شعراوي» يشكر مدبولي على دعمه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد بمحافظتي قنا وسوهاج

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«شعراوي» يشكر مدبولي على دعمه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج «شعراوي» يشكر مدبولي على دعمه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد بمحافظتي قنا وسوهاج

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قدم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على الدعم الذي يقدمه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد بمحافظتى قنا وسوهاج، والذي يتم تنفيذه بتمويل من المصرية والبنك الدولي، مشيدًا بجهود رئيس الوزراء المستمرة في تذليل كل الصعاب، والتحديات التي تواجه البرنامج منذ بدايته وحتى الآن، وخاصة في قطاع تنمية المناطق الصناعية بالمحافظتين.

وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الدكتور مصطفى مدبولى أشاد بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تطوير البنية التحتية والتنمية المحلية وتنمية المناطق الصناعية بالمحافظتين، وتحقيق البرنامج بعض الإنجازات مؤخرًا، كان آخرها إعلان الأمم المتحدة عن إدراجه بمنصة «أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة»، التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء وجه كل الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج، لاستكمال التعاون بين الوزارات والهيئات ذات الصلة، لتذليل العقبات التنفيذية في تطوير المناطق الصناعية بالمحافظتين، والإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات، وإنهاء كل الخطوات التنفيذية طبقًا للجدول الزمني للبرنامج، وذلك لتحقيق نتائج ملموسة تحسن بيئة الاستثمار الصناعي في المحافظتين.

وأوضح، أن البرنامج ينفذ حتى نهاية 2023 في إطار يضمن تأهيل المحافظات للتخطيط والتشغيل وإدارة مواردها محليا، ضمن توجه الدولة لتطبيق اللامركزية والتخطيط التشاركي بين المحافظات وجهات الدولة المركزية والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي السياق ذاته، وجه البرنامج ممثلا في الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، الشكر لرئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة، على مجهوداتهم في إنجاح المشروع وتوفير مكون محلي لتنمية المناطق الصناعية بقيمة 4 مليار جنيه، لاستكمال أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بتمويل 2 مليار جنيه من مخصصات البنك الدولي، فضلاً عن تطوير منظومة إدارة المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص في الإدارة، لتصبح نموذج يحتذى به في تنمية وتطوير المناطق الصناعية في مصر لجذب الاستثمار الصناعي وخلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة لمنتجات تلك المحافظات.

وأعلن «الهلباوي»، إلى أنه تم التعاقد على تنفيذ المرحلة الأولى لترفيق المناطق الصناعية في أكتوبر 2020، وجاري تنفيذ الأعمال في قطاعات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي بالتوازي مع الإعداد لطرح المرحلة الثانية من الترفيق في أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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