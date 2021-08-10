مراجعة مخرات السيول بالزينية شمال الأقصر  

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أعلن العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية، قيام يوسف جلال، نائب رئيس المركز، بالمرور على السدود الخاصة بالسيول وهى سدود بنات بري واحد، واثنين، والمدامود ( 1- 2- 3) بالمدامود داخل نطاق مركز ومدينة الزينية. وتبين أنه في حالة جيدة ولا يوجد أي معوقات أمام أو خلف السدود المستعدة تماما لاستقبال أي كميات من مياه الأمطار.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور على مخرات السيول والاطمئنان على حالة السدود الخاصة بالسيول تحسبا لعدم استقرار حالة الطقس والتأكد من سلامتها ونظافة المخرات.