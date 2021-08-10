العثور على طفلة حديثة الولادة داخل «كيس بلاستيك» بموقف سيارات بنها

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عثر سائق بموقف بنها العمومي على طفلة حديثة الولادة بالطابق الأول للموقف داخل كيس بلاستيك، ولم يتعرف عليها أحد من أهالي المنطقة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بوضع الطفلة بإحدى دور الرعاية ونشر صورة لها للتوصل لأهليتها وتحليل البصمة الوراثية الـ«DNA».

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من قسم بنها ثاني يفيد ورود بلاغ من سائق بعثوره على طفلة حديثة الولادة بالطابق الأول لموقف بنها العمومي داخل كيس بلاستيك.

وبالانتقال والفحص، تبين عثور «ناجي ع. ا» 31 سنة، سائق، على الطفلة بالموقف داخل كيس بلاستيك وبمناظرتها تبين أنها كاملة النمو وتبلغ من العمر حوالي أسبوع مربوطة الحبل السري ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية.