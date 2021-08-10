أخبار عاجلة

الكويت.. طاردها بالسيارة وأطلق عليها وابلًا من الرصاص أرداها قتيلة -
أمريكا تتصدّر قائمة الـ 10.. العالم يتخطى 4.4 مليون وفاة بـ"كورونا"! -
تعاملات الثلاثاء.. النفط يواصل الارتفاع وبرنت صوب الـ70 دولارًا -
احذرها.. هذه المشروبات تضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء -
إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال -
شاهد من الطائف.. حملة تُزيل التشوهات البصرية من الأحياء والشوارع -
مصر.. أم تتهم ابنها بضربها وحلق شعرها وربطها في السرير -
"محافظ شرورة" يستقبل مدير عام جوازات نجران -
تؤدي إلى تدني الرؤية.. تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع -
لطلاب الثانوية.. اعرف طريقة إجراء اختبار الهيئة بكلية الشرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حبس نجار متهم بقتل زوجته لاكتشافها خيانته مع آخري بالشرقية

Print
حبس نجار متهم بقتل زوجته لاكتشافها خيانته مع آخري بالشرقية حبس نجار متهم بقتل زوجته لاكتشافها خيانته مع آخري بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة مركز ديرب نجم، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس نجار أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة إتهامه بقتل زوجته والتخلص منها بالقائها في مجرى مائي، عقب علمها بعلاقته غير الشرعية مع إحدى السيدات.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا بتغيب «ع. ح» 23 عاما، ربة منزل، مقيمة بأحدي قري مركز شرطة ديرب نجم، أعقبه بلاغا بعثور الأهالي على جثتها طافية في مياه إحدى الترع بدائرة المركز.

بالفحص تيين أن وراء ارتكاب الواقعة «إ. ش» 27 عاما، زوج المجني عليها، والذي أقدم على التخلص منها بعدما اكتشفت علاقته غير الشرعية بإحدى السيدات، وخشية افتضاح أمره، استدرجها إلى مكان خال من المارة، وقام بخنقها حتى لفظت أنفاسها، وألقى بجثتها في أرض زراعية، ثم عاد إلى المنزل، ليبحث عنها مع باقي أفراد الأسرة وأهالي القرية.

وعقب ذلك عاد إلى ذات مكان الجثة، وقام بإلقائها في الترعة، بعد أن جردها من مصوغاتها، للإيهام بأن مقتلها كان بغرض السرقة، لإبعاد الشهبات عنه ولاخفاء الغرض الرئيسي من واقعة القتل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003