حبس نجار متهم بقتل زوجته لاكتشافها خيانته مع آخري بالشرقية

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قررت نيابة مركز ديرب نجم، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس نجار أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة إتهامه بقتل زوجته والتخلص منها بالقائها في مجرى مائي، عقب علمها بعلاقته غير الشرعية مع إحدى السيدات.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا بتغيب «ع. ح» 23 عاما، ربة منزل، مقيمة بأحدي قري مركز شرطة ديرب نجم، أعقبه بلاغا بعثور الأهالي على جثتها طافية في مياه إحدى الترع بدائرة المركز.

بالفحص تيين أن وراء ارتكاب الواقعة «إ. ش» 27 عاما، زوج المجني عليها، والذي أقدم على التخلص منها بعدما اكتشفت علاقته غير الشرعية بإحدى السيدات، وخشية افتضاح أمره، استدرجها إلى مكان خال من المارة، وقام بخنقها حتى لفظت أنفاسها، وألقى بجثتها في أرض زراعية، ثم عاد إلى المنزل، ليبحث عنها مع باقي أفراد الأسرة وأهالي القرية.

وعقب ذلك عاد إلى ذات مكان الجثة، وقام بإلقائها في الترعة، بعد أن جردها من مصوغاتها، للإيهام بأن مقتلها كان بغرض السرقة، لإبعاد الشهبات عنه ولاخفاء الغرض الرئيسي من واقعة القتل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات .