وزير الري: تأهيل خزان أسوان القديم وتطوير المركز الثقافي الأفريقي بمتحف النيل

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قام الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، يرافقه الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، والمشرف على مكتب الوزير بزيارة لمحافظة أسوان لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة، وإعادة تأهيل خزان أسوان القديم.

والتقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة والعمل على انتهاء هذه المشروعات في موعدها المحدد طبقًا للبرنامج الزمني، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وتفقد وزير الري أعمال الصيانة الدورية لمنشآت السد العالي، ومتابعة تقدم أعمال التأهيل الجارية لخزان أسوان القديم، موضحًا أن وزارة الموارد المائية والري حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكل المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشأ وعلى رأسها السد العالي، وخزان أسوان القديم الجاري إعادة تأهيله حاليًا وتغيير نظام التحكم في بواباته لاستخدام النظام الإلكتروني بديلاً عن النظام اليدوي، كما تفقد «عبدالعاطي» مفيض خزان أسوان ومحطتي الكهرباء الملحقة بالخزان.

وتابع «عبدالعاطي» مع مسؤولي الري بمحافظة أسوان خطط ومعدلات تنفيذ أعمال تأهيل الترع بأسوان، موجهًا بزيادة معدلات التنفيذ ومراعاة ضبط الجودة.

ومن المقرر قيام الدكتور محمد عبدالعاطي بزيارة لعدد من المشروعات التي تقوم بتنفيذ أنظمة الري الحديث بأقل تكلفة وأعلى كفاءة، ولقاء عدد من المنتفعين للتعرف على آرائهم وتجاربهم الناجحة.

وقام وزير الري بزيارة المركز الثقافي الأفريقي بمتحف النيل بأسوان والمسرح المكشوف الملحق به لتفقد أعمال التطوير التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والري قامت بإنشاء المركز الثقافي الأفريقي والذي يضم 5 مساحات متنوعة تحتوي كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكي تاريخ النيل، كما تم الانتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.