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"بصل وبطاطس فاسدة" في حارة الأشراف بمكة.. باعة مخالفون ومصادرات

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"بصل وبطاطس فاسدة" في حارة الأشراف بمكة.. باعة مخالفون ومصادرات "بصل وبطاطس فاسدة" في حارة الأشراف بمكة.. باعة مخالفون ومصادرات
حملات للبلديات ودعوة للإبلاغ من "الأمانة".. والصالح إلى "البر لحفظ الطعام"

كثّفت وكالة البلديات؛ ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة وبالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، جهودها في متابعة كل ما يتعلق بالصحة العامة وسلامة المواد الغذائية؛ وذلك خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها الفِرَق الميدانية ضمن نطاق البلدية الإشرافي.

وأوضحت البلدية، أن الفِرَق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين بحارة الأشراف بصورة عشوائية، ونتج عنها مصادرة 110 أكياس من البصل، و145 كيسًا من البطاطس؛ حيث تم تسليم الصالح منها لجمعية البر لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأكدت الأمانة سعيها لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، والقضاء على الظواهر السلبية المشوهة للمظهر الحضاري؛ داعيةً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية إلى التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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