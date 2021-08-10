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استعدادًا للعام الجديد.. توزيع 4 ملايين كتاب مدرسي بتعليم مكة

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تستهدف 1544 مدرسة بها 385 ألف طالب لضمان الجاهزية الكاملة

استعدادًا للعام الجديد.. توزيع 4 ملايين كتاب مدرسي بتعليم مكة

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عملية توزيع وترحيل الكتب الدراسية، والتي تستهدف 1544 مدرسة ويدرس بها أكثر 385 ألف طالب وطالبة.

ومن المتوقع مع نهاية الأسبوع القادم، الانتهاء من توزيع أكثر من 4 ملايين كتاب على جميع المدارس بالمنطقة.

وباشرت المستودعات المركزية بالإدارة منذ وقت مبكر قبل أكثر من 120 يومًا في عملية التجهيز والإعداد لعملية استقبال، وتم ترحيل الكتب الدراسية لجميع المدارس التابعة لها في المنطقة؛ وفق خطة وآلية توضح مسارات التوزيع وبرنامج زمني يضمن تسليم كل الكتب لجميع المدارس بالمنطقة.

وأعرب مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، بعد تفقده ميدانيًّا سير العمل في المستودعات المركزية بتعليم المنطقة ضمن استعدادات الإدارة لبداية العام الدراسي الجديد 1443هـ، عن بالغ سعادته بالمتابعة الشخصية المستمرة من وزير التعليم ونائبه؛ مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بُذلت في سبيل ضمان جاهزية المدارس وبداية العودة الحضورية الآمنة الجادة للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

استعدادًا للعام الجديد.. توزيع 4 ملايين كتاب مدرسي بتعليم مكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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