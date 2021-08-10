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الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 10 - 8 - 2021

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أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 10 - 8 - 2021 الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 10 - 8 - 2021

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واصلت الذهب بالكويت الانخفاض، اليوم الثلاثاء 10 ـ 8 ـ2021، بعد سلسلة من الانخفاضات العالمية في سعر المعدن النفيس، ليواصل الأصفر عمليات التراجع التي افتتح بها حركة التداول الأسبوع الجاري، الأمر الذي كان له تأثيره في تنشيط حركة الشراء وزيادة الطلب على الذهب.

وسجل سعر "أوقية" الذهب بالكويت اليوم مبلغ 521,94 دينار كويتي أي ما يعادل 1732,51 دولار أمريكي، وسجل الجنيه الذهب سعر 134,24 دينار كويتي بما يعادل 445,61 دولار أمريكي.


سعر الذهب في الكويت صباح اليوم الثلاثاء 10 ــ 8 ــ 2021


وباستعراض أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الثلاثاء 10 ــ 8 ــ2021، طبقا لأخر تحديث لأسعار فئات الذهب، كانت أسعار الذهب في الكويت اليوم كما يلي:

عيار 24 اليوم في الكويت، 16,78 دينار كويتي، ويقابله 55,70 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الكويت، 15,38 دينار كويتي، مقابل 51,06 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت وصل إلى 14,68 دينار كويتي، مقابل 48,74 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت 12,59 دينار كويتي، ويقابله 41,78 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة في الكويت اليوم 521,94 دينار كويتي، مقابل 1732,51 دولار أمريكي.

و سجل سعر «الجنيه الذهب» سعر قدره 134,24 دينار كويتي بما يعادل 445,61 دولار أمريكي.

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