عبدالرازق: استاد الإسكندرية على مسافة واحدة مع جميع الاندية

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أكد محمد عبدالرازق٬ مدير هيئة استاد الإسكندرية٬ أن إدارة الملعب تقف على مسافة واحدة مع جميع الأندية وليس نادى بعينه.

وقال عبدالرازق في تصريحات إذاعية «أحلى صباح» مع ميدو المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «الجهات الأمنية مسؤولة عن المتواجدين والحضور داخل الملعب ونحن نتعاون معهم من أجل أن نخرج المباراة إلى بر الأمان ونتمني أن يسود الهدوء بين الفريقين«

وأضاف: «العاملين في استاد الإسكندرية بذلوا جهد كبير خلال الفترة الماضية من أجل أن تكون أرضية الملعب بهذا الشكل المميز».