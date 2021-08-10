أخبار عاجلة

الكويت.. طاردها بالسيارة وأطلق عليها وابلًا من الرصاص أرداها قتيلة -
أمريكا تتصدّر قائمة الـ 10.. العالم يتخطى 4.4 مليون وفاة بـ"كورونا"! -
تعاملات الثلاثاء.. النفط يواصل الارتفاع وبرنت صوب الـ70 دولارًا -
احذرها.. هذه المشروبات تضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء -
إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال -
شاهد من الطائف.. حملة تُزيل التشوهات البصرية من الأحياء والشوارع -
مصر.. أم تتهم ابنها بضربها وحلق شعرها وربطها في السرير -
"محافظ شرورة" يستقبل مدير عام جوازات نجران -
تؤدي إلى تدني الرؤية.. تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع -
لطلاب الثانوية.. اعرف طريقة إجراء اختبار الهيئة بكلية الشرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عبدالرازق: استاد الإسكندرية على مسافة واحدة مع جميع الاندية

Print
عبدالرازق: استاد الإسكندرية على مسافة واحدة مع جميع الاندية عبدالرازق: استاد الإسكندرية على مسافة واحدة مع جميع الاندية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد محمد عبدالرازق٬ مدير هيئة استاد الإسكندرية٬ أن إدارة الملعب تقف على مسافة واحدة مع جميع الأندية وليس نادى بعينه.

وقال عبدالرازق في تصريحات إذاعية «أحلى صباح» مع ميدو المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «الجهات الأمنية مسؤولة عن المتواجدين والحضور داخل الملعب ونحن نتعاون معهم من أجل أن نخرج المباراة إلى بر الأمان ونتمني أن يسود الهدوء بين الفريقين«

وأضاف: «العاملين في استاد الإسكندرية بذلوا جهد كبير خلال الفترة الماضية من أجل أن تكون أرضية الملعب بهذا الشكل المميز».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003