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نصح الإعلامي أحمد حسام «ميدو»٬ مسؤولي الزمالك والاتحاد السكندري بإلتزام الهدوء خلال مباراة اليوم المقرر لها على استاد الإسكندرية.

وقال ميدو في برنامجه الإذاعي «أحلى صباح» المذاعلى إذاعة الشباب والرياضة: «المباراة حساسة للغاية نظرا لرغبة الفريقين في تحقيق الفوز والزمالك ينافس على درع الدوري والاتحاد يريد التأهل لبطولة الكونفيدرالية في الموسم المقبل».