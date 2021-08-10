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ميدو: علاقة حسام حسن مع جماهير «متوترة»

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ميدو: علاقة حسام حسن مع جماهير الزمالك «متوترة» ميدو: علاقة حسام حسن مع جماهير «متوترة»

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نصح الإعلامي أحمد حسام «ميدو»٬ مسؤولي والاتحاد السكندري بإلتزام الهدوء خلال مباراة اليوم المقرر لها على استاد الإسكندرية.

وقال ميدو في برنامجه الإذاعي «أحلى صباح» المذاعلى إذاعة الشباب والرياضة: «المباراة حساسة للغاية نظرا لرغبة الفريقين في تحقيق الفوز والزمالك ينافس على درع الدوري والاتحاد يريد التأهل لبطولة الكونفيدرالية في الموسم المقبل».

وأضاف: «يجب الإلتزام بحضور الأشخاص المسموح لهم فقط داخل الملعب٬ وهناك حساسية وتوتر بين جماهير الزمالك وحسام حسن خلال الفترة الأخيرة».

المصرى اليوم

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