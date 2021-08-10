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ميدو: المنافسة على الدوري مشتعلة فى القمة والهبوط

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ميدو: المنافسة على الدوري مشتعلة فى القمة والهبوط ميدو: المنافسة على الدوري مشتعلة فى القمة والهبوط

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أكد الإعلامي أحمد حسام «ميدو»٬ أن جدول الدوري مشتعل للغاية هذا الموسم سواء في المنافسة على القمة أو المربع الذهبي أو في منطقة الهبوط.

وقال ميدو في برنامجه الإذاعي «أحلى صباح» المذاعلى إذاعة الشباب والرياضة: «الموسم الحالي به منافسة قوية للغاية والأندية تقدم أداء عالى٬ وطلائع الحيش بقيادة عبدالحميد بسيوني قدم نتائج جيدة٬ وإيهاب جلال أحدث طفرة في الإسماعيلي».

وأضاف: «المصري البورسعيدي نجح في التأهل للكونفيدرالية 5 مرات خلال أخر 6 مواسم وعلي ماهر مدير فني مميز قام بإعداد فريق جيد٬ وسموحة كان من الممكن أن يتأهل للكونفيدرالية إذا حافظ على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق».

المصرى اليوم

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