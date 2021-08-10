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كيف تحصل على نوم صحي يمنحك حياة أفضل؟ ()

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كيف تحصل على نوم صحي يمنحك حياة أفضل؟ (فيديو) كيف تحصل على نوم صحي يمنحك حياة أفضل؟ ()

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قالت سهير الغنيمي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إنه يجب عدم التفكير في النوم ومواعيده ومدته حتى يكون النوم صحيًا

وتابعت خلال لقائه مع الإعلامية داليا أيمن ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النوم شئ فسيولوجي يأتي لوحده وقتما احتاج له الجسم، ويساعد على الشحن لليوم التالي.

وأشارت سهير الغنيمي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إلى أن النوم الصحي من خلال معرفة طريقة وموعد النوم المعتاد.

وأوضحت أن النوم الصحي يجعل حياة الإنسان أفضل، لافتا إلى أن هناك العديد من أنواع اضطرابات النوم، ولكل منها طرق علاج مختلفة.

واستطردت سهير الغنيمي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن النوم مراحل منها مرحلة يفقد فيها الإنسان القدرة على تحريك العضلات وهي مرحلة الأحلام.

المصرى اليوم

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