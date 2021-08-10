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مصرع 7 أشخاص في حرائق الغابات بالجزائر

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مصرع 7 أشخاص في حرائق الغابات بالجزائر مصرع 7 أشخاص في حرائق الغابات بالجزائر

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لقي 7 أشخاص مصرعهم جراء الحرائق التي اندلعت بغابات تيزي وزو بالجزائر، مساء أمس، كما أصيب عدة أشخاص بجروح.

ووفق موقع جريدة النهار الجزائرية، تحولت بعض المنازل إلى رماد جراء اندلاع الحرائق. وتواصل الحماية المدنية جهودها لإطفاء الحرائق التي بلغت 19 حريقا متزامنا، في عدة أنحاء من الجزائر.

وأدت الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق غابية، بولاية تيزي وزو، إلي وفاة سبعة أشخاص. وتم تسجيل إصابة خطيرة، بالإضافة إلى إصابتين متفاوتة الخطورة، كما احترقت عدة منازل محاذية للغابات.

وأوضحت الحماية المدنية، أن فرقها تواصل جهودها لاخماد الحرائق، وقد تعززت بمروحيتين اثنتين اضافة الى تعزيزات من عدة ولايات مجاورة.

واندلعت حرائق غابات ضخمة في الجزائر، مساء الاثنين، حيث تم تسجيل الحرائق في عدد من الولايات التي تعرض بعضها لـ 4 حرائق، بينما شهدت ولايات أخرى حريق أو حريقين. وتداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورا، ومقاطع للحرائق في مدينة تيزي وزو.

المصرى اليوم

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