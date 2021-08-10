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إقبال ضعيف في الأسبوع الأول لـ«الأوكازيون الصيفي» بالإسكندرية (صور)

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شهد الأسبوع الأول من موسم التصفية الثانية (الأوكازيون الصيفى) في الإسكندرية، إقبال ضعيف من جانب المواطنين، وخلت المحلات المشاركة في الأوكازيون من الزبائن بشكل كبير ولفترات طويلة على مدار اليوم.

وقال عدد من المواطنين، إنهم قدموا إلى المحلات المشاركة في الأوكازيون «علشان ياخدوا فكرة بس عن الاسعار»، خاصة وأن الظروف الاقتصادية الحالية لا تشجع على الشراء، مشيرين إلى أن الاسعار مناسبة وبتخفيضات منطقية جدا وتعتبر حافز على الشراء لكن «مفيش فلوس».

من جهته، قال محمد سعدالله وكيل وزارة والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية بدأت موسم التصفية الموسمية الثانى (الأوكازيون الصيفى)، ٢ أغسطس الجارى وتستمر لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، وفقا لقرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بذلك.

وأكد وكيل الوزارة، حرصه على تطبيق القرار الوزاري حيث يتم إلزام المحلات المشاركة في الأوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية، متمثلة في إدارة التجارة الداخلية كما يلزم الجهات المشاركة الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا بالسعر الفعلي للسلع قبل التخفيضات، حيث يتم التأكد من الالتزام بالتخفيضات المقررة وفقا للتصريح من خلال تسيير حملات صباحية ومسائية.

يشار إلى أن عدد المحلات التي تقدمت باستخراج تصاريح بلغت ١٥٥ محل .

إقبال ضعيف فى الأسبوع الأول لـ"الأوكازيون الصيفى" بالاسكندرية .. ومواطنون:"مفيش فلوس" (صور)
إقبال ضعيف فى الأسبوع الأول لـ"الأوكازيون الصيفى" بالاسكندرية .. ومواطنون:"مفيش فلوس" (صور)
إقبال ضعيف فى الأسبوع الأول لـ"الأوكازيون الصيفى" بالاسكندرية .. ومواطنون:"مفيش فلوس" (صور)
إقبال ضعيف فى الأسبوع الأول لـ"الأوكازيون الصيفى" بالاسكندرية .. ومواطنون:"مفيش فلوس" (صور)
إقبال ضعيف فى الأسبوع الأول لـ"الأوكازيون الصيفى" بالاسكندرية .. ومواطنون:"مفيش فلوس" (صور)
إقبال ضعيف فى الأسبوع الأول لـ"الأوكازيون الصيفى" بالاسكندرية .. ومواطنون:"مفيش فلوس" (صور)
إقبال ضعيف فى الأسبوع الأول لـ"الأوكازيون الصيفى" بالاسكندرية .. ومواطنون:"مفيش فلوس" (صور)
إقبال ضعيف فى الأسبوع الأول لـ"الأوكازيون الصيفى" بالاسكندرية .. ومواطنون:"مفيش فلوس" (صور)
إقبال ضعيف فى الأسبوع الأول لـ"الأوكازيون الصيفى" بالاسكندرية .. ومواطنون:"مفيش فلوس" (صور)
إقبال ضعيف فى الأسبوع الأول لـ"الأوكازيون الصيفى" بالاسكندرية .. ومواطنون:"مفيش فلوس" (صور)
إقبال ضعيف فى الأسبوع الأول لـ"الأوكازيون الصيفى" بالاسكندرية .. ومواطنون:"مفيش فلوس" (صور)
إقبال ضعيف فى الأسبوع الأول لـ"الأوكازيون الصيفى" بالاسكندرية .. ومواطنون:"مفيش فلوس" (صور)
إقبال ضعيف فى الأسبوع الأول لـ"الأوكازيون الصيفى" بالاسكندرية .. ومواطنون:"مفيش فلوس" (صور)
إقبال ضعيف فى الأسبوع الأول لـ"الأوكازيون الصيفى" بالاسكندرية .. ومواطنون:"مفيش فلوس" (صور)

المصرى اليوم

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