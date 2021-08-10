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البدء في تبطين ترعة فرع واحد الأقصر بطول 1700 متر

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البدء في تبطين ترعة فرع واحد الأقصر بطول 1700 متر البدء في تبطين ترعة فرع واحد الأقصر بطول 1700 متر

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كلف العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، هاني عادل سعد وكيل إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، لمتابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمنطقة حي المطار، حيث بدأت أعمال تبطين ترعة فرع واحد الأقصر، والتي يبلغ طولها حوالي 1700 متر، ابتداءً من محطة الوقود وصولا حتى كوبري المطار.

ومن جانبه، أكد رئيس مدينة الأقصر أنه تم تنفيذ 100 متر طول أعمال حتى الآن حيث تم تجهيز الموقع، التطهير وإزالة الحشائش، التجفيف ونزع المياه من الترعة، كما تم تجهيز الجانبين وضبط منسوب القاع، موضحا أنه تم أخذ المناسيب لبناء الدبش، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 5 %، وجارى العمل في المشروع .

المصرى اليوم

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