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عضو اتحاد الكرة : مسابقة 99 دورة تنشيطية ..والمباراة الفاصلة لن تقام في الفترة المقبلة

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عضو اتحاد الكرة : مسابقة 99 دورة تنشيطية ..والمباراة الفاصلة لن تقام في الفترة المقبلة عضو اتحاد الكرة : مسابقة 99 دورة تنشيطية ..والمباراة الفاصلة لن تقام في الفترة المقبلة

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قال أحمد حسام عوض، عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن مشهد احتفال الأهلي والزمالك بمسابقة 99 لم يكن جيدا.

وأضاف أحمد حسام عوض، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«مسابقة 99 دورة تنشيطية وليس بطولة دوري والضجة المثارة حولها، لأن النهائي بين الاهلي والزمالك».

وشدد :«أعتقد أن المباراة الفاصلة لمسابقة 99 لن تقام في الفترة المقبلة».

وتابع :«أنا ابن النادي الأهلي، ومثلي الأعلى في الإدارة الرياضية حسن حمدي نوتربطني صداقة وطيدة بمحمد الشناوي ولم أتدخل من أجل تخفيض عقوبته».

وأكد :«خوضي لانتخابات الأهلي من عدمها بيتم بطريقة توصف بالشرعية، يوجد لجنة حكماء هي المسئولة عن الترشيحات، لو انتخابات الأهلي أقيمت في موعدها فلن اترشح، لو تأجلت وتم ترشيحي سيكون شرف كبير لي».

المصرى اليوم

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