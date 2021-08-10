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سفارة المملكة في جورجيا تنوّه.. 3 إجراءات احترازية جديدة خاصة بكورونا

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سفارة المملكة في جورجيا تنوّه.. 3 إجراءات احترازية جديدة خاصة بكورونا سفارة المملكة في جورجيا تنوّه.. 3 إجراءات احترازية جديدة خاصة بكورونا
فرضتها السلطات اعتباراً من اليوم.. ومنها إلزامية ارتداء الكمامة في جميع الأماكن

سفارة المملكة في جورجيا تنوّه.. 3 إجراءات احترازية جديدة خاصة بكورونا

أصدرت سفارة المملكة لدى جورجيا، تنويهاً حول فرض السلطات الجورجية إجراءات جديدة تتعلق باحترازات كورونا اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تود السفارة التنويه بأنه تم فرض اجراءات احترازية إضافية اعتباراً من ١٤٤٣/٠١/٠١ هـ، الموافق ١٠ اغسطس ٢٠٢١م، وهي:

إلزامية ارتداء الكمامة في جميع الأماكن المفتوحة لـ ٥ أشخاص أو أكثر، واستمرار تعليق عمل المطاعم خلال الفترة 00:00 حتى 05:00 صباحاً. ويمنع إقامة المناسبات الاجتماعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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