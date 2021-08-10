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حبس مسن بـ 14 طفلا وطفلة بإحدى قرى الدقهلية .. والأطفال تتعرف عليه أمام النيابة

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حبس مسن تحرش بـ 14 طفلا وطفلة بإحدى قرى الدقهلية .. والأطفال تتعرف عليه أمام النيابة حبس مسن بـ 14 طفلا وطفلة بإحدى قرى الدقهلية .. والأطفال تتعرف عليه أمام النيابة

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قررت النيابة العامة بمركز المنصورة، اليوم، حبس مسن بإحدى قرى الدقهلية، 58 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدد من الأطفال في سن تتراوح مابين 4 و7 سنوات أثناء توجههم لدرس القرآن بجوار منزله بعدما استدرجهم بحجة شراء شراء حلويات .

كان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز المنصورة، من 4 أسر بقرية جديدة الهالة، التابعة لمركز المنصورة، بقيام سائق مسن باستدراج أبنائهم «بنات وبنين»، إلى منزله والتحرش بهم وبأصدقائهم.

انتقل المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة، وألقى القبض على المتهم ويدعى إبراهيم أبوالمجد الشهير بعادل أبوالمجد، 58 سنة، سائق، واستمع لأقوال الأطفال الذين أكدوا الواقعة.

وقال والد إحدى الضحايا امام النيابة العامة «أن المُسن استدرج ابنته وأصدقائها ونحو 14 طفلا وطفلة إلى منزله بقرية جديدة الهالة بحجة شراء حلويات ثم طلب منهم الدخول لمنزله وجعلهم يشاهدون معه افلام اباحية ثم طلب منهم خلع ملابسهم السفلية وخلع ملابسه أيضا ثم بدأ في ملامستهم وهددهم بالحرق والقتل لو أخبروا أحد لكن أحد الاطفال أخبر والدته بالواقعة وبشؤال باقى الأطفال أكدوا ماحدث واكدوا خوفهم منه».

وأشار الأب أنهم وثلاثة أسر تقدموا ببلاغات ضد المتهم بمركز شرطة المنصورة لكن أهالى باقى الضحايا خافوا من الفضائح ومن نفوذ أسرة المتهم الذين يقطنون جميعا في مربع سكنى واحد .

وقامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال الأطفال المجنى عليهم على سبيل الاستدلال وأكد جميع الأطفال الواقعة وأكد الأطفال ان المتهم يسكن في منزل على ناصية الشارع الذي يسكنون فيه وأنهم يتوجهون لدرس القرآن بجوار منزله وأنه قام المناداة عليهم وأعطاهم اموال لشراء حلويات ثم أدخلهم احدى الحجرات بالدور الأرضى ثم شغل لهم فيلم «عيب» وبعدها طلب منهم كلهم يخلعوا ملابسهم السفلية علشان يلعبوا لعبة وخلع هو أيضا وطلب منهم أن يلمسوا جسده وهو يلامس أجسادهم ومن رفض منهم هدده بالحرق والقتل ثم هددهم بالقتل لو أخبر أحد منهم أي شخص بالواقعة .

ونفى المتهم أمام النيابة العامة اتهامات الأطفال إلا أن جميع الأطفال تعرفوا عليه أمام النيابة، والتى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

المصرى اليوم

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