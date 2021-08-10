تلبية للطلب المتزايد للأهالي.. تشغيل شبكات المياه في 6 قرى بصامطة

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لخدمة أكثر من 13 ألف مستفيد بكميات تصل إلى 2000 م3 في اليوم

بدأت شركة المياه الوطنية تشغيل شبكات المياه في 6 قرى بمحافظة صامطة في منطقة جازان.

وتشمل القرى الست: الحقلة الجنوبية والجيانية العليا والجيانية السفلى والروايا الشرقية والروايا الغربية وأبو المض، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات المياه، إضافة إلى تعزيز منظومة مصادر المياه، والبنى التحتية للخدمات المائية والبيئية.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن جبر، أن أطوال شبكات وخطوط المياه المنفذة بلغت ٢٢ كيلو متراً طولياً، وعدد ١٣٠٠ توصيلة منزلية، وخزان بسعة ١٠,٠٠٠ متر مكعب، لخدمة أكثر من ١٣٠٠٠ مستفيد بكمية مياه تصل إلى 2000 متر مكعب في اليوم، وعدد ساعات ضخ يصل إلى ١٢ ساعة باليوم، لرفع نسب تغطية المياه، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ودعا ابن جبر؛ المستفيدين الذين تم تركيب عدّاداتهم إلى استخدام تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية لتحديث بياناتهم، مبيناً أنه بإمكان المستفيدين الذين لم تصل إليهم الخدمة في هذه القرى تقديم طلب توصيلة منزلية جديدة من خلال التطبيق بخطوات سهلة وسريعة.