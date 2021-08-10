بمشاركة 20 مطرانا إفريقيا .. رئيس أساقفة الإسكندرية يترأس مجلس الكنائس الأسقفية الأفريقية بمصر اليوم

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تستضيف الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، اليوم الثلاثاء استضافة وافتتاح مؤتمر مجلس الكنائس الأسقفية الأفريقية المعروف باسم CAPA، حيث يشارك في فعاليات المؤتمر ما يقرب من ٢٠ من المطارنة يمثلون دول مصر وغانا وجنوب السودان وكينيا وبوروندي على أن يُختتم المؤتمر في الثامن عشر من أغسطس الجاري حيث تعقد الجلسات بكاتدرائية جميع القديسين.

وتناقش جلسات المؤتمر قضايا اجتماعية وكنسية مثل دور الإعلام في تعضيد خدمة الكنيسة وتسليم وتسلم السلطة الكنسية وعلاقة الكنيسة بالدول التي تخدم فيها، وكذلك دور الكنيسة في بناء السلام ومواجهة الصراعات والسلم الأهلي وغيرها.

وقال الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، إن المؤتمر يستضيف عدد كبير من أساقفة إفريقيا، لاسيما دول حوض النيل ويعضد العلاقات المصرية الإفريقية ويبني جسورًا من الثقة والتفاهم المشترك على أرضية المحبة والإخوة والشراكة مؤكدًا إن الجلسات تعتبر تدريب وتبادل خبرات بين المشاركين.

وأوضح فى تصريحات له الثلاثاء، أن برنامج المؤتمر يتضمن زيارات للكثير من المعالم السياحية المصرية الفرعونية والقبطية والإسلامية، وذلك بهدف إظهار الوجه الحضاري لمصر كحاضنة للحضارات والتنوع الديني، مشيرًا إلى أن الافتتاح يبدأ بحفل عشاء في كاتدرائية جميع القديسين ثم تبدأ جلسات المؤتمر مساء اليوم يوميًا بصلوات القداس الإلهي.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الذي يرأسه الدكتور سامي فوزي يتضمن عشرة دول إفريقية هي مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، إرتريا، إثيوبيا، جيبوتى، الصومال، تشاد، موريتانيا. ويعتبر الإقليم رقم ٤١ من أقاليم الكنيسة الأنجليكانية في العالم.