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قرد وخفاش و12 تفشيًا كبيرًا.. هل تعرف "ماربورغ"؟ فيروس يفتك بلا دواء!

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قرد وخفاش و12 تفشيًا كبيرًا.. هل تعرف "ماربورغ"؟ فيروس يفتك بلا دواء! قرد وخفاش و12 تفشيًا كبيرًا.. هل تعرف "ماربورغ"؟ فيروس يفتك بلا دواء!
معالجة الجفاف والرعاية الدائمة يمكن أن تحسّن فرص المريض في البقاء حيًّا

قرد وخفاش و12 تفشيًا كبيرًا.. هل تعرف

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين: إن السلطات الصحية في غينيا سجلت وفاة بفيروس "ماربورغ"، في حالة هي الأولى التي يسجل فيها ذلك المرض الفتاك في غربي إفريقيا.

وكان هناك 12 تفشيًا كبيرًا لفيروس "ماربورغ" منذ عام 1967 معظمها في جنوبي وشرقي القارة الإفريقية.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن معدلات الوفاة في الإصابة بفيروس "ماربورغ" تتراوح بين 24 و88% في موجات التفشي السابقة؛ موضحة أن النسبة تعتمد على سلالة الفيروس وأسلوب مواجهة الحالات؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

ما هو فيروس ماربورغ؟

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، ينتمي فيروس "ماربورغ" إلى نفس عائلة إيبولا، وقد تفشى في السابق في أماكن أخرى عبر إفريقيا بأنغولا والكونغو وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا.

ويبدأ تفشي فيروس ماربورغ عندما ينقل حيوان مصاب، مثل القرد أو خفاش الفاكهة، الفيروس إلى الإنسان، الذي ينقله بدوره إلى إنسان آخر عن طريق ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية؛ فإن عدوى فيروس "ماربورغ" تحدث من خلال ملامسة إفرازات الجسم المصاب وأنسجته؛ مشيرة إلى أنه عبارة عن حمى نزفية شديدة العدوى شبيهة بفيروس إيبولا.

وتشمل أعراض الإصابة بهذا الفيروس الفتاك: الصداع، وتقيؤ الدم، وآلام العضلات، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة المصاب بالفيروس.

وينزف بعض المرضى في وقت لاحق من خلال فتحات الجسم مثل العينين والأذنين.

ولا يوجد دواء أو لقاح معتمد ضد فيروس ماربورغ؛ لكن معالجة الجفاف والرعاية الداعمة الأخرى يمكن أن تحسّن فرص المريض في البقاء على قيد الحياة.

يشار إلى أنه معدلات الوفاة للمصابين بالفيروس كانت عالية ووصلت إلى 88% في حالات التفشي السابقة؛ إلا أن منظمة الصحة العالمية قالت إن العدد يختلف بناء على السلالة وكيفية التعامل مع حالات الإصابة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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