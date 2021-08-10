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"التخصصات الصحية" تعتمد مستشفى ينبع مركزًا تدريبيًّا لمساعد طبيب أسنان

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"التخصصات الصحية" تعتمد مستشفى ينبع مركزًا تدريبيًّا لمساعد طبيب أسنان "التخصصات الصحية" تعتمد مستشفى ينبع مركزًا تدريبيًّا لمساعد طبيب أسنان
لمدة أربع سنوات بعد أن اجتاز جميع الاشتراطات والقواعد التنفيذية

اعتمدت الهيئة للتخصصات الصحية مستشفى ينبع العام كمركز تدريبي للاعتماد المؤسسي لمدة أربع سنوات، بعد أن اجتاز المستشفى جميع الاشتراطات للائحة الاعتماد المؤسسي وقواعدها التنفيذية.

ومن البرامج المعتمدة، مساعد طبيب أسنان بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضح مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع الدكتور أيمن خلاف، أن هذا الاعتماد يُعد دعمًا قويًّا؛ مما ينعكس إيجابيًّا على جودة الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمريض، مضيفًا أننا نسعى إلى إعداد وتنظيم برامج تدريبية تتماشي مع رؤية المملكة 2030 انطلاقًا من مسؤولياتها العلمية والطبية والاجتماعية؛ من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة العلمية والعملية للكوادر الوطنية في التخصصات الطبية.

وأشار خلاف إلى أن مستشفى ينبع العام، يستقبل عددًا من الكوادر الطبية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ لتأهليهم وتدريبهم في برنامج البورد السعودي لطب الأسرة وغيرها، مضيفًا أن المستشفى تم اعتماده حديثًا كمركز تدريبي لبرنامج مساعد طبيب أسنان بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

يُذكر أن برنامج مساعد طبيب الأسنان يؤهل الخريجين للعمل كمساعدين مستقلين لأطباء الأسنان من خلال المساعدة في الجوانب السريرية والإدارية في عيادة طب الأسنان عن طريق تهيئة المتدربين لإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، بالإضافة إلى المساعدة في إجراءات طب الأسنان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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