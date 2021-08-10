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محافظة الجيزة : حملات لضبط مقاهي تقدم الشيشة بمخالفة لإجراءات كورونا

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قامت محافظة الجيزة بحملات لرفع التعديات على الطريق العام والاشغالات الخاصة بالمنشات والمحال التجارية .

وفي ذلك الإطار قام حى شمال الجيزة بتنفيذ حملة اشغالات بقطاع المنيرة الشرقية بشوارع محمد حجازي والعامل الأول والوحدة حيث تم ضبط مقاهي تقديم الشيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

وفي مركز أوسيم تم ضبط مقاهي تقدم الشيشة للمواطنين ببشتيل بمركز ومدينة أوسيم وذلك بشوارع المدينة المنورة وأحمد عرابي بالبراجيل حيث تم مصادرة الشيش ورفع عدد 53 حالة اشغال لمحلات ومقاهي وباعة جائلين تشغل الطريق العام بنطاق بشتيل والبراجيل، وإيداع المضبوطات المخازن وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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