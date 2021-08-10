تخفيض درجات القبول في الصف الأول الثانوي العام بالبحيرة

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أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، المرحلة الثانية من تنسيق القبول فى الصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2021/2022 وذلك للطلاب الناجحين فى إمتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة عام 2020/2021K ، ليكون الحد الأدني الجديد للقبول في الصف الأول الثانوي العام 245 درجة، بعد تخفيضه بواقع 5 درجات.

ووجه محافظ البحيرة بقبول ملفات الطلاب وفقًا للحد الأدني الجديد للتنسيق فى كل مدراس الثانوية العامة بكل الإدارات التعليمية فى محافظة البحيرة.

ووجه المحافظ بالحرص على منع التزاحم خلال تقديم أوراق القبول فى المدارس والحرص على إتباع الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة الطلاب وأولياء الأمور والعاملين فى التربية والتعليم.

وكان يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، قدم مذكرة لإستيفاء أعداد الطلاب فى المدارس الثانوية، واستكمال الأعداد المطلوبة فى المدارس استجابة لرغبات وألياء الأمور.

وبلغ عدد الناجحين طلاب المتقدمين فى امتحانات الدور الأول من الشهادة الإعدادية 103 ألفًا و803 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة نجاح 70.9٪ من إجمالي عدد الطلاب المقيدين فى الشهادة الإعدادية.