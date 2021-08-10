السديس يصدر قراراً بتشكيل مجلس للشؤون الإدارية والتطويرية بالرئاسة

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يأتي هذا القرار حرصاً من الرئاسة على تفعيل المجالس وإبداء الرأي والمشورة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراراً بتشكيل مجلس للشؤون الإدارية والتطويرية بالرئاسة، حيث يأتي هذا القرار حرصاً من الرئاسة على تفعيل المجالس، وإبداء الرأي والمشورة، ونظراً لأهمية الاستشارات والدراسات في تطوير الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين والارتقاء بها لتواكب الرؤية الطموحة 2030، وتحقيق التطلعات الكريمة للقيادة الرشيدة -حفظها الله-، واستثمار الطاقات والكفاءات المؤهلة علمياً وعملياً.

وجاء المجلس برئاسة وعضوية كل من:

الدكتور سعد بن محمد المحيميد "رئيساً للمجلس".

عبدالحميد بن سعيد المالكي "نائباً لرئيس المجلس".

محمد بن مصلح الجابري "عضواً".

عادل بن عبيد الأحمدي "عضواً".

المهندس محمد بن سليمان الوقداني "عضواً".

المهندس سلطان بن عاطي القرشي "عضواً".

المهندس بندر بن محمد الخزيم "عضواً".

نايف بن مشهور المطرفي "عضواً".

أحمد بن عبدالعزيز الحميدي "عضواً".

المهندس ماهر بن منسي الزهراني "عضواً".

طلال بن صالح الثقفي "عضواً".

محمد بن حسن باتي "عضواً".

هاني بن حسني حيدر "عضواً".

المهندس أسامة بن منصور الحجيلي "عضواً".

المهندس أمجد بن عايض الحازمي "عضواً".

سمير بن سعد السويهري "عضواً".