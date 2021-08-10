شركة رزق تعلن عن شراكتها الاستراتيجية مع بنك الصحة العالمي "تي اتش بي" لتقديم خدمات طبية منزلية متميزة في دبي

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أعلنت شركة رزق، إحدى الشركات الناشئة الأسرع نمواً في دولة الامارات العربية المتحدة للخدمات المنزلية عند الطلب في الدولة، عن شراكتها مع "تي اتش بي" THB، شركة الرعاية الصحية العالمية التي تقدم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية، لتوفير العديد من الخدمات الطبية، بما في ذلك الرعاية الوقائية، وإدارة الحالات المزمنة، وإدارة الألم، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وقال عبد الله أبو شيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رزق: “نحن فخورون بمواصلة دفع عجلة التقدم إلى الأمام عندما يتعلق الأمر باتساع وجودة الخدمات التي نقدمها للعملاء، وإطلاق اللقاحات المنزلية، وهي الأولى من نوعها عالميا، تعتبر شهادة على ذلك"

وأضاف:" من خلال الشراكة مع THB هي الوفاء بالوعود لتقديم خدمات رعاية صحية رائدة تتراوح من الاستشارات إلى الديتوكس، ويعود الفضل في نجاحنا إلى بيئة الأعمال المناسبة التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يمنحنا الفرصة لرفع مستوى خدمات رزق ومنح عملائنا إمكانية الوصول إلى الأفضل دائمًا".

ومن جانبها، قالت زارمينا جعفر، المؤسسة المشاركة ورئيسة الاستراتيجية في "تي اتش بي"، نفتخر بأن نوفر لأعضائنا إمكانية الوصول إلى خدمات ذكية وعالية الجودة من خلال تنسيق رعاية استثنائي يضمن راحة البال ورضا العملاء، وستضمن شراكتنا مع رزق حصول المزيد من الأشخاص على الرعاية الصحية التي يحتاجونها بأسرع طريقة ممكنة، من المواطنين ، المقيمين إلى الشركات والمغتربين والعائلات".

ولفتت إلى أن "تي اتش بي" (THB) هي شركة لإدارة الصحة والعافية، تتمثل رؤيتها في تمكين أعضائها من عيش حياة أفضل وأكثر صحة من خلال إدارة الرعاية الشخصية المدعومة بالتكنولوجيا وحلول الرعاية المنزلية. وقد تم تصميم برامج "الرعاية الصحية" THB Connected Care لإدارة الأمراض المزمنة مع التركيز على مرض السكري وارتفاع ضغط الدم من خلال نهج قائم على الأدلة للرعاية.

وستوفر THB أيضًا لعملاء رزق خدمة منزلية سلسة لفحص الدم، بالإضافة الى التشخيصات الأخرى، والعلاج الطبيعي، والمراقبة الطبية عن بعد للمنزل. وفي مجال الرعاية تقدم الشركة علاجات صحية، بما في ذلك الحقن الوريدي لمقاومة الإجهاد وزيادة مضادات الأكسدة.

وتعمل رزق بنشاط مع المختبرات والممرضات وموظفي الرعاية الصحية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان رفاهية جميع المقيمين، وقد قامت الشركة مؤخرًا بترتيب وتنسيق أكثر من مئة الف اختبار COVID-19، وقدمت حصريًا لقاحات COVID-19 في المنازل.