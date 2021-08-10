سويسرا تُطعّم الفئة العمرية بين 12 و17 عامًا بلقاح "موديرنا"

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بعد موافقتها على تطعيم هذه الفئة بلقاح "فايزر" مطلع يونيو الماضي

أعلنت الهيئة الصحية السويسرية، أنها وافقت على استخدام لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا، لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، بعد موافقتها على تطعيم هذه الفئة بلقاح "فايزر" مطلع يونيو.

وقالت "سويس ميديك" في بيان لها: إنها "أعطت موافقتها على أساس دراسة أجريت على 3732 مراهقًا من هذه الفئة العمرية، وأظهرت رد فعل مناعي مماثل لما أظهرته الفئة العمرية 18- 25 عامًا، باستخدام الجرعة نفسها".

ووفق "فرانس برس"، كان المختبر الأمريكي قد قدّم طلبًا ليشمل لقاحُه المراهقين في 11 يونيو، بعد أيام قليلة من موافقة الهيئة الصحية السويسرية على استخدام لقاح "فايزر- بيونتيك" للفئة العمرية 12- 15 عامًا.

وينبغي إعطاء "موديرنا" لمن تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، بواقع جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع.

وفي سويسرا، حصل 54.91% من السكان على جرعة واحدة من اللقاح المضاد لكورونا؛ فيما تم تطعيم 49.16% من السكان بشكل كامل.