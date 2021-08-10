توقعات الطقس اليوم وغدًا .. شديد الحرارة رطب ونشاط الرياح ورطوبة مرتفعة

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا صباح اليوم عن حالة الطقس اليوم، تشير فيه إلي طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، واستمرار ارتفاع درجات الرطوبة على أغلب المناطق، ويستمر نشاط الرياح بما يخفض من الشعوربارتفاع درجات الحرارة ليلاً فى مصر، وتنخفض درجة الحرارة العظمي فى أسوان 3 درجات اليوم عن الأمس وهى كانت أعلي درجة حرارة فى مصر أمس لتصل اليوم إلي 42 درجة.

تتوقع الأرصاد الجوبة طقس شديد الحرارة رطبا اليوم في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، ويميل للحرارة على السواحل الشمالية، ويتوقع أن يكون الطقس معتدل الحرارة رطبًا خلال الليل.

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، وتظل درجات الرطوبة مرتفعة، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وكذلك البحر الأحمر.

تفاصيل درجات الحرارة غدًا في مصر

يٌتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة العظمي اليوم 37 للعظمى والصغري 25 وتصل المحسوسة إلي 39 درجة، وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية العظمي 32 والصغري 25 والمحسوسة 35 درجة.

وتكون درجات الحرارة في بورسعيد 33-26، دمنهور 33-26، بلطيم 32-25، دمياط 32-26، الإسماعيلية 38-24، شبين الكوم 37-25، السويس 37-24، الطور 35-26، الغردقة 39-29، مطروح 31-24، شرم الشيخ 39-29، طنطا 37-25، العريش 34-26، السلوم 33-24، طابا 36-25، رفح 33-26، درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة غدًا في أسوان 42-28، إدفو 42-28، أسيوط 39-26، أبوسمبل 41-28، الزقازيق 37-25، سوهاج 39-27، المنيا 38-25، بني سويف 38-25، المنصورة 36-25، الوادي الجديد 42-27، الأقصر 41-28، شلاتين 38-28، وادي النطرون 35-25، سيوة 38-24، الفيوم 37-25، قنا 40-27 درجة.

تفاصيل حالة الطقس غدًا وتوقعات درجات الحرارة خلال أسبوع

تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء

تستمر حالة الطقس غدًا قريبة من طقس اليوم، وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربع للعظمي والمحسوسة فى كل من القاهرة والوجه البحري، 38-40، وجنوب سيناء 38-41، والسواحل الشمالية 32-35ـ وشمال الصعيد 38-42، وجنوب الصعيد 43-43 درجة، ويستمر تكون الشبورة المائية فى الصباح وارتفاع درجات الرطوبة ونشاط الرياح.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع

تظل درجات الرطوبة مرتفعة وتكون درجات الحرارة المتوقعة للعظمى والمحسوسة فى شمال الصعيد الخميس والأحد 39-41، وتنخفض الجمعة والسبت إلى 38-40، درجة، وفي جنوب الصعيد تكون من الخميس إلى السبت إلى 43-44، وتكون الأحد إلى 42-43 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري الخميس والأحد 38-40، وتنخفض الجمعة والسبت إلى 37-39 درجة، وفي جنوب سيناء تكون الخميس والسبت والأحد إلى 39-42، وتكون الجمعة إلى 38-41 درجة، وفى السواحل الشمالية تكون من الخميس إلى السبت 32-35، وتكون الأحد إلى 31-43 درجة.

تفاصيل حالة الطقس غدًا وتوقعات درجات الحرارة خلال أسبوع

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