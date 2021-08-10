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"الأرصاد": أمطار رعدية وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة

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"الأرصاد": أمطار رعدية وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة "الأرصاد": أمطار رعدية وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة
تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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