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عضو اتحاد الكرة يوضح مصير كأس والسوبر المحلي

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عضو اتحاد الكرة يوضح مصير كأس مصر والسوبر المحلي عضو اتحاد الكرة يوضح مصير كأس والسوبر المحلي

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قال أحمد حسام عوض، عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إنه لا نية لإلغاء أي مسابقة في الموسم الحالي.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: «استكمال كأس في الاغلب بعد مباريات الدوري، ولا نية لإلغاء المسابقة حتى الآن».

وأكمل: «لم نحدد موعدا للقاء السوبر المحلي بين الأهلي وطلائع الجيش، ولا احتمالات للإلغاء مثلما يتردد».

وتابع: «كان من مصلحتي أن أنهي الدوري مبكرا، لكن الموضوع لم يكن به حلولا نهائية، وهذا بمواقفة الأندية، الحديث عن الظلم لايوجد له أي أساس من الصحة، وعدم تكافؤ معناه عدم وجود نص أو نصا غير واضح، وهذا ما نمنعه بالتأكيد، لكن هناك لائحة ولاأستطيع مخالفتها، ولا داعي للكلام في هذه المواضيع».

المصرى اليوم

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