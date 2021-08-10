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امرأة ترفع دعوى على الأمير آندرو بتهمة الاعتداء الجنسي

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امرأة ترفع دعوى على الأمير آندرو بتهمة الاعتداء الجنسي امرأة ترفع دعوى على الأمير آندرو بتهمة الاعتداء الجنسي

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رفعت امرأة دعوى قضائية ضد الأمير البريطاني آندرو تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي عليها في ثلاث مناسبات مختلفة.

ورفعت فرجينيا جوفري، التي تقول إن رجل الأعمال جيفري إبستين استغلها جنسيا، دعوى مدنية أمس الاثنين أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن ذكرت فيها أن دوق يورك، ثاني أبناء الملكة إليزابيث، اعتدى عليها جنسيا وضربها قبل نحو عقدين عندما كان عمرها 17 عاما.

وقالت جوفري، التي كان اسمها في السابق فرجينيا روبرتس، في بيان «أُحمّل الأمير آندرو المسؤولية عما فعله بي».

وأضافت «أصحاب السلطة والمال ليسوا بمنأى عن تحمّل مسؤولية أفعالهم... أتمنى لو ترى الضحايا الأخريات أن بالإمكان ألا نعيش في صمت وخوف، واستعادة الحياة بالإفصاح وطلب العدالة».

ولم يتسن على الفور الوصول إلى المتحدثين باسم الأمير آندرو أو محاميه للحصول على تعليق وهم خارج ساعات العمل الرسمية.

كان الأمير آندرو قد قال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عام 2019 إنه لا يتذكر لقاء جوفري، ونفى نفيا قاطعا ما ذكرته من الاعتداء عليها.

والأمير آندرو (61 عاما) أحد أبرز الشخصيات ذات الصلة بإبستين، الذي وجه إليه مدعون اتحاديون في مانهاتن في يوليو 2019 اتهامات باستغلال عشرات النساء والفتيات جنسيا.

وانتحر إبستين عن 66 عاما بأحد سجون مانهاتن في العاشر من أغسطس 2019 أثناء انتظار محاكمته، وكان اسمه مُقيدا بسجل مرتكبي الجرائم الجنسية.

وقال المدعون في وقت لاحق إن الأمير لم يكن متعاونا مع تحقيقاتهم.

المصرى اليوم

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