«بقيت يتيمة».. أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز

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في أول تعليق على رحيل والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، قالت الفنانة دنيا سمير غانم إنها أصبحت «يتيمة».

وكتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي».

أضافت: «أنت علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله، وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله».

تابعت: «أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ، ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا، أنا بس غصب عني بفضفض عشان أنتوا هتوحشوني اوي».

وختمت قائلة: «بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني، ربنا يرحمكو ويسعدكو يا حبايبي يا أغلي الناس».