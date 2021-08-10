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مصرع رجل أمن بـ"شرطة تربة" وإصابة زميله أثناء مهمة رسمية

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مصرع رجل أمن بـ"شرطة تربة" وإصابة زميله أثناء مهمة رسمية مصرع رجل أمن بـ"شرطة تربة" وإصابة زميله أثناء مهمة رسمية
في حادث مروري على طريق "حضن- الطائف" بعد عودتهم من جدة

مصرع رجل أمن بـ

انتقل إلى رحمة الله تعالى خالد بن محمد بن كليب المرزوقي، أحد منسوبي شرطة تربة، إثر حادث مروري على امتداد طريق حضن، وذلك بعد أن تعرضت الدورية الأمنية لحادث مروري مع إحدى الشاحنات، وفي الوقت ذاته أصيب زميله عبدالله بن عمر الحارثي من منسوبي شرطة تربة.

وتشير التفاصيل إلى أن رجلَي الأمن كانا يوم أمس يؤديان مهمة عمل رسمية من محافظة تربة متوجهَين إلى جدة، وأثناء عودتهما في منتصف طريق "حضن" وقع لهما حادث مروري، نتج منه وفاة واحد، وإصابة الآخر.

وتلقى منسوبو شرطة تربة نبأ وفاة خالد المرزوقي وإصابة عبدالله الحارثي ببالغ الحزن والأسى؛ وتبادلوا رسائل العزاء لزميلهم "خالد"، ودعوات بالشفاء العاجل لزميلهم "عبدالله"، معبرين أيضًا عن مشاعرهم ودعواتهم الصادقة.

واشتُهر رجلا الأمن "المرزوقي" و"الحارثي" بين زملائهما بالعديد من المآثر، كالتدين والاستقامة، والكرم والشهامة، والإقدام والشجاعة، وحب الخير، وغيرها من الأخلاق الحميدة والسجايا الكريمة.

وقد حُددت الصلاة على الفقيد خالد المرزوقي - رحمه الله - بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء بجامع الدوار بمحافظة تربة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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