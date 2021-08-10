اندلاع حريق كبير في غابة الناظور ببنزرت شمال تونس

ألسنة اللهب أتت على مساحات كبيرة من الأشجار والنباتات
أفادت وسائل إعلام تونسية، مساء الاثنين، بأن حريقًا كبيرًا اندلع في غابة الناظور ببنزرت شمال البلاد.
وفي التفاصيل، أكد المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" أن الحريق اندلع نحو الساعة العاشرة ليلاً مباشرة بعد العاصفة القوية التي هبت على الجهة في غابة غير بعيدة عن المناطق السكنية.
وأشار إلى أنه تم توجيه عددٍ من آليات الإطفاء إلى مكان الحريق بالتنسيق مع مصالح الغابات التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت.
وصرح "المليتي" بأن ألسنة اللهب أتت على مساحات كبيرة من الأشجار والنباتات الغابية.
وأضاف أن عمليات الإطفاء بغابة الناظور تتطلب جهودًا مضاعفة بحكم موقعها الجغرافي من جهة البحر ولا توجد بها تقاسيم، مؤكدًا أن المحاولات مازالت جارية للسيطرة على الحريق الذي قد يمتد لساعات.