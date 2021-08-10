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تحذير من فيروس جديد «شديد العدوى».. منظمة الصحة العالمية تطلق إنذارًا طارئًا

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تحذير من فيروس جديد «شديد العدوى».. منظمة الصحة العالمية تطلق إنذارًا طارئًا تحذير من فيروس جديد «شديد العدوى».. منظمة الصحة العالمية تطلق إنذارًا طارئًا

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلطات الصحية في غينيا سجلت وفاة بفيروس «ماربورج»، وهو حمى نزفية شديدة العدوى شبيهة بفيروس «إيبولا».

وأصدرت المنظمة- في بيان اليوم وفقا لما نقلته صحيفة «إكسبريس البريطانية- إنذارًا طارئًا بعد وفاة رجل بسبب الفيروس، مشيرة إلى أن معدلات الوفيات بفيروس ماربورج تعد عالية وحتى الآن لا يوجد دواء معتمد لمكافحته.

وتحقق منظمة الصحة العالمية الآن في مصدر العدوى بعد الوفاة المسجلة، حيث تخشى المنظمة من تفشي المرض على المستويين الوطني والإقليمي.

وأوضحت المنظمة أنه «في المرحلة المبكرة من المرض، يصعب تمييز التشخيص السريري عن أمراض الحمى الاستوائية الأخرى، بسبب أوجه التشابه في الأعراض السريرية»، وأنه «على الرغم من أن الاختبارات حددت الفيروس، إلا أنه من الصعب للغاية التعرف على الفيروس في البداية بسبب تشابهه مع الإيبولا».

المصرى اليوم

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