اتحاد الكرة يكشف تفاصيل واقعة عبدالرحمن مجدي في طوكيو

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كشف أحمد حسام عوض، عضو اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، كواليس واقعة عبدالرحمن مجدي خلال مشاركة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو، قائلا: «يوم مباراة الأرجنتين، أتى مرافق البعثة أبلغنا بحاجته لنا في أمر ضرورى».

وأضاف أن إحدى العاملات تقدمت بشكوى ضد لاعب وهى في حالة استياء شديد والموضوع قد يصل لتقديم بلاغ ضد اللاعب، وأن «التعامل معاها فيما معناه من اللاعب كان بشكل غير لائق».

وتابع عوض في تصريحات تليفزيونية، مساء الاثنين: «عبدالرحمن كان مطلوبا للتحقيق، وكان لازم نروح مباراة الأرجنتين، وقلنا في كاميرات في الفندق بس إحنا محتاجين نروح المباراة».

وواصل عضو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة: «رواية عبدالرحمن مجدي ان البنت جت بتنضف الغرفة وحاول يديها زي بقشيش وهي اخدت الأمر ده بشكل ان في تعامل غير لائق، وقال انه ممكن علشان فرق اللغة ومش عارف يتكلم انجليزي وفرق الثقافة توقعت ان في امر غير طبيعي بيحصل».

واستطرد: «عدنا من المباراة وعارفين ان في شرطة في الفندق، عبدالرحمن مجدي راح مع أحمد مجاهد لتحقيق الشرطة في القسم، والشرطة حرصت على أخذ أقوال عمار حمدي كسؤال في فندق الإقامة وعمار قال مشوفتش حاجة من الكلام ده وتم استبعاد عمار من الموضوع وانه غير متهم».

وأردف: «التحقيق مع عبدالرحمن مجدي في قسم الشرطة استمر لمدة 5 ساعات متواصلة واللاعب كان بيأكد ان اختلاف اللغة هي السبب، عبدالرحمن اتسال نفس الأسئلة أكتر من مرة ولكن روايته كانت واضحة وأكدها في كل مرة».

وقال عضو اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة: «الدور اللي قاعد فيه اللاعب في الفندق موجود فيه الجهاز الفني وإدارة اتحاد الكرة واللاعبين وفي أمن واقف في الدور أمام جميع الغرف، معرفش كان في كاميرات ولا لا في الدور، عبدالرحمن قال اكيد مش قصدي حاجة وحشة في وسط الناس دي».

وختتم: «قبل مباراة استراليا بيوم، قالوا ان في تكملة تحقيقات في النيابة مع عبدالرحمن جم قعدوا معاه في الفندق، تحقيقات وصلت لمدة 4 ساعات تقريبًا، ولإثبات حسن نوايا عبدالرحمن اقترحنا ان اللاعب يقدم اعتذارا مكتوبا للفندق والدولة، وأن الموضوع مش مقصود بالشكل ده».