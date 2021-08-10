عضو اتحاد الكرة يوضح سبب استبعاد طلائع الجيش من المشاركة في الكونفدرالية

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قال أحمد حسام عوض، عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن الحديث عن تعرض أي ناد للظلم غير مبرر نظرا لوجود لائحة يستند إليها في اختيارالفرق المشاركة بالبطولات القارية.

وأضاف أحمد حسام عوض، في تصريحات تليفزيونية: «كنا نتعرض لهجوم بسبب ضغط المباريات، لكن الصورة تغيرت الآن والجميع تأكد أننا على حق».

وأردف: «وصيف الكأس كان يتم اختياره للمشاركة في الكونفدرالية، إذا لم تكن هناك لائحة توضح المنضمين للبطولة، ولذلك تم استبعاد طلائع الجيش من المشاركة بالبطولة، الوضع النهائي وفقًا للكاف هو يوم 10 أغسطس وبناء عليه عندما تنتهي مباريات يوم الثلاثاء سنقوم بإرسال الفرق الأربعة المشاركة بالبطولات القارية».

وتابع: «قيل في البداية، لماذا يتم ضغط مباريات الدوري، والدوري سيذهب لناد معين، وعندما اجتمعنا مع الأندية طالبنا من لديه اقتراح يقدمه ولكن ممثلي الأندية لم يقدم حلولا أو مقترحات».

وشدد: «ضغط الجدول هذا الموسم ضروري ليسير الموسم المقبل بشكل جيد، والأندية كانت مضغوطة فعلا لكن ذلك لم يكن لمصلحة ناد بعينه ولكن للمصلحة العامة».