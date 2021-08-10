وفاة عامل سقط من أعلى منزله أثناء بناء عشة طيور في الخانكة

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شهدت منطقة الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة حادث مصرع عامل سقط من أعلى منزل خلال قيامه وصديقه ببناء عشة طيور سويسى بعد أن أصيب بحالة إغماء وفقدان للوعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء الصفة التشريحية.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة ألخانكة يفيد ورود بلاغ بمصرع عامل إثر سقوطه من أعلى منزل خلال قيامه وصديقه ببناء عشة طيور سويسى بالجبل الأصفر دائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وبالفحص تبين وفاة «سيد ع» 31 سنة نتيجة سقوطه من أعلى سطح المنزل لإصابته بحالة إغماء وفقدان للوعى، خلال عمل عشة طيور بمنزل صديقه «محمد ف ا»، 29 سنة، عامل نظافة بالجبل الأصفر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.