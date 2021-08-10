أخبار عاجلة

خبراء يحذرون: هذا الدواء قد يؤدي إلى الإصابة بفشل الكبد -
"كورونا" تفتك بمذيع وشقيقين من مناهضي اللقاحات بأمريكا.. الأول تحسر بعد تنويمه -
الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة -
حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على نجران.. و"الأرصاد" ينبّه -
سعر وموقع وخدمات.. تَوافد كثيف من مستفيدي "سكني" للحجز في "ميلاء" -
حادث شاحنة الديزل.. البداية سيارة مسرعة تبعها ارتطام وتوالت الأحداث باحتراق 18 مركبة -
أمريكا تحمي "شبكة المتعاونين".. "اللاجئون الأفغان" قنبلة تتهيأ للانفجار! -
عبر منصة معين.. ديوان المظالم يُطلق خدمة الأسئلة الشائعة -
جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساءً -
غدًا.. انطلاق ملتقى مبدع 2021م بمركز بحر أبو سكينة بعسير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أحمد موسى: «لا يليق أن يكون ترتيبنا الـ53 في الأولمبياد.. ليه ميبقاش عندنا 10 ذهب»

Print
أحمد موسى: «لا يليق أن يكون ترتيبنا الـ53 في الأولمبياد.. ليه ميبقاش عندنا 10 ذهب» أحمد موسى: «لا يليق أن يكون ترتيبنا الـ53 في الأولمبياد.. ليه ميبقاش عندنا 10 ذهب»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إنه تم إنفاق 308 ملايين جنيه على البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو، منها 64 مليون جنيه تتحملهم الشركات الراعية، مشيرا إلى أن في المركز 53 في البطولة وهو أمر لا يليق، مضيفًا: «خلاص انتهت المباريات الأولمبية وجاء وقت الحساب».

وأكمل موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على صدى البلد، أنه «لا بد أن تشارك مصر في أولمبياد فرنسا القادم بلاعبين أكفاء، يم تدريبهم بشكل مكثف، والدولة لم تقصر في صرف المبالغ للجنة الأولمبية لكن كان هناك تقصير من قبل اللجنة».

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «لدينا لاعبين أقوياء ويجب أن نعد لبطولة فرنسا وإذا كان هناك مدير فني لا يرغب في العمل يتم استبداله»، مضيفا: «لا يليق أن نحصل على ميدالية ذهبية واحدة».

وأردف موسى: «حان وقت الحساب، وسيكون هناك فرق بين من سيكرمون ومن سيقولون يا ليتنا»، معلقا: «محدش يزعل من كلامي أنا كنت بشغل أغاني للأبطال علشان أشجعهم، ليه ميبقاش عندنا 5 و6 و10 ذهب».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا.. موريتانيا تسجل 204 إصابات جديدة و189 حالة بمصر

كورونا.. موريتانيا تسجل 204 إصابات جديدة و189 حالة بمصر

القاهرة تؤكد عودة مسؤولي السفارة المصرية من أفغانستان

القاهرة تؤكد عودة مسؤولي السفارة المصرية من أفغانستان

«الوضع كان مخيفًا».. أحد المصريين العائدين من أفغانستان يروي الكواليس (صور)

«الوضع كان مخيفًا».. أحد المصريين العائدين من أفغانستان يروي الكواليس (صور)

القائم بأعمال السفارة المصرية في كابول يروي كواليس تأمين البعثة ونقلها للقاهرة

القائم بأعمال السفارة المصرية في كابول يروي كواليس تأمين البعثة ونقلها للقاهرة