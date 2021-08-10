أحمد موسى: «لا يليق أن يكون ترتيبنا الـ53 في الأولمبياد.. ليه ميبقاش عندنا 10 ذهب»

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قال الإعلامي أحمد موسى إنه تم إنفاق 308 ملايين جنيه على البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو، منها 64 مليون جنيه تتحملهم الشركات الراعية، مشيرا إلى أن مصر في المركز 53 في البطولة وهو أمر لا يليق، مضيفًا: «خلاص انتهت المباريات الأولمبية وجاء وقت الحساب».

وأكمل موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على صدى البلد، أنه «لا بد أن تشارك مصر في أولمبياد فرنسا القادم بلاعبين أكفاء، يم تدريبهم بشكل مكثف، والدولة لم تقصر في صرف المبالغ للجنة الأولمبية لكن كان هناك تقصير من قبل اللجنة».

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «لدينا لاعبين أقوياء ويجب أن نعد لبطولة فرنسا وإذا كان هناك مدير فني لا يرغب في العمل يتم استبداله»، مضيفا: «لا يليق أن نحصل على ميدالية ذهبية واحدة».

وأردف موسى: «حان وقت الحساب، وسيكون هناك فرق بين من سيكرمون ومن سيقولون يا ليتنا»، معلقا: «محدش يزعل من كلامي أنا كنت بشغل أغاني للأبطال علشان أشجعهم، ليه ميبقاش عندنا 5 و6 و10 ذهب».