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سيف زاهر: أنهى صفقة كبرى

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سيف زاهر: الزمالك أنهى صفقة كبرى سيف زاهر: أنهى صفقة كبرى

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أكد الإعلامي سيف زاهر أن نادي أنهى صفقة كبرى لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية: «لدى معلومات مؤكدة نادي الزمالك أنهى اتفاقه مع مهاجم كبير لكي ينضم للفريق بداية من الموسم المقبل، بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق».

وأضاف: «هناك أيضُا مفاوضات مع مهاجم نادي بيراميدز، ولكنها ليست رسمية حتى الآن».

يُذكر أن الزمالك يرغب في تدعيم مركز خط الهجوم بلاعبين مميزين، لتعويض العجز الذي يُعاني منه في هذا المركز، خاصة في ظل تراجع مستوى مروان حمدي، وفشله في إثبات جدارته مع الفريق الأبيض.

المصرى اليوم

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