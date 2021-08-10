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كريم العراقي: لا ألتفت للانتقادات.. ولا تشغلني مفاوضات

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كريم العراقي: لا ألتفت للانتقادات.. ولا تشغلني مفاوضات الزمالك كريم العراقي: لا ألتفت للانتقادات.. ولا تشغلني مفاوضات

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أكد كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، أنه لم يلتفت للانتقادات التي تعرض لها خلال مشاركته مع الأولمبي أولمبياد طوكيو 2020.

وقال كريم العراقي، في تصريحات تلفزيونية: «مش بحط في دماغي أي انتقادات، أنا تركيزي فقط كان مع المنتخب، ولدي خبراء تحليل، هم من يقومون بتقييم أدائي، وكشف السلبيات من أجل العمل على علاجها».

وأضاف: «من الممكن أننا لم نظهر بأفضل مستوى لنا، لأننا كنا نواجه فرق كبيرة وكنا نعتمد أكثر على الدفاع، وهذا على عكس بطولة أمم افريقيا الأخيرة»، مضيفًأ: «أسعى في الفترة المقبلة لاستعادي مستواي الذي كنت عليه في بطولة أمم افريقيا».

وعن مفاوضات نادي قال: «أنا جددت عقد مع النادي المصر البورسعيدي، ولا تشغلني أي مفاوضات من أي نادٍ»، مضيفًا: «ذهبت للمشاركة في أولمبياد طوكيو، أملاً في خوض تجربة الإحتراف الأوروبي، وسأنتظر العروض المقدمة لي في نهاية الموسم، وقرار رحيلي من عدمه سيكون لإدارة المصري».

المصرى اليوم

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