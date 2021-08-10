موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 للعاملين بالدولة

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أعلنت وزارة المالية تقديم صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس الجارى وسبتمبر القادم 2021، وقررت الوزارة منذ الشهر السابق تقديم مواعيد صرف المرتبات لشهري أغسطس وسبتمبر، وتم تقسيم صرف مرتبات الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على مدار 5 أيام.

موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة في شهر أغسطس 2021

سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في 33 وزارة وهيئة حكومية بداية من يوم الثلاثاء 17 أغسطس، ثم صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة حكومية يوم الأربعاء 18 أغسطس، وصرف مرتبات 13 وزارة وهيئة أخرى يوم الخميس 19 أغسطس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي الأحد 22 والاثنين 23 أغسطس.

موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة في شهر سبتمبر 2021

سيتم صرف مرتبات العاملين في 33 وزارة حكومية وهيئة بداية من يوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وصرف مرتبات 20 وزارة وهيئة حكومية يوم الأربعاء 22 سبتمبر، وصرف مرتبات العاملين في 13 وزارة وهيئة يوم الخميس 23 سبتمبر، وجميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى يومي الأحد 26 والاثنين 27 سبتمبر.

وناشدت الوزارة جميع الموظفين بعدم التزاحم على ماكينات الصرف، وقالت إن الرواتب متاحة من التاريخ المحدد للصرف حسب مواعيد كل وزارة.