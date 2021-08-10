الأوقاف: غلق مسجد «أبو عش» في الفيوم لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

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قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف غلق مسجد أبوعش بإدارة أوقاف ابشواي – مديرية أوقاف الفيوم لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف الفيوم .

وأكدت وزارة الأوقاف على عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة .

واختتمت الوزارة: نسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يحفظ العباد والبلاد من كل مكروه وسوء .