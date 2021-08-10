«الداخلية» تكشف حقيقة العثور على جثة طفلة دفنت حية منذ 9 سنوات

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كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن العثور على جثة لأحد الأطفال تم دفنها حية إثر خلافات على قطعة أرض بكفر الشيخ، وضبط مروج الشائعة.

قالت الداخلبة في بيان صادر صباح اليوم الثلاثاء :«فى إطار جهود أجهزة الوزارة للكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك لخبر يتضمن العثور على جثة لأحد الأطفال، كانت مختفية منذ (9) أعوام، وتم دفنها حية إثر خلافات على قطعة أرض كائنة بمنطقة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، مما أدى إلى خلق حالة من القلق لدى المواطنين».

واضافت: «بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره، وتبين عدم تحرير ثمة محاضر أو بلاغات بوقائع مماثلة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد ناشر الخبر وتبين أنه (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ)».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبطه وبحوزته (هاتف محمول- جهاز تابلت)، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر الخبر المشار إليه دون التأكد من صحته بغرض تحقيق نسب مشاركة عالية على صفحته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».