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استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناشدة والد الطفلة مريم أحمد كيلاني، المقيمة بنزلة العرين في مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وعمرها 6 سنوات، وتعاني من مشكلة تساقط الشعر منذ طفولتها، والذي يعرضها للتنمر، ويؤدي لسوء حالتها النفسية.

وعلى الفور، كلفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتحرك الفوري لبدء مرحلة العلاج.

وقام فريق طبي من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية على رأسهم مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بالتوجه لمنزل الطفلة مريم، وتوقيع الكشف الطبي المبدئي عليها، ونقلها بسيارة الإسعاف إلى معهد ناصر بالقاهرة مساء الاثنين، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وتوفير أوجه الرعاية الطبية للطفلة، بعد اتخاذ القرار المناسب للعلاج.

وقدمت والدة الطفلة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه الاستجابة السريعة، والتحرك مباشرة للبدء في علاج ابنتها، معربة عن سعادتها البالغة هي وابنتها وجميع أفراد الأسرة فور تلقيها مكالمة هاتفية باستجابة الرئيس لعلاج مريم.