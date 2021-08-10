تصل مخاطرها للوفاة.. غادة والي: زيادة عدد أنواع المخدرات المخلقة كيميائيا في العالم

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قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، موضحة رصد انخفاض أسعار المخدرات في أفغانستان بسبب زيادة المساحة المنزرعة إلى 37%، إضافة إلى تراجعها في بعض دول أمريكا الجنوبية بسبب صعوبة توزيعها الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وتابعت والي، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الجماعات الإرهابية تستخدم موارد الاتجار في الآثار لتمويل عملياتها»، مشيرة إلى أن أفغانستان وكولومبيا وأمريكا الجنوبية، ومناطق سيطرة الجماعات الإرهابية بسوريا من أكثر مناطق إنتاج المخدرات حول العالم.

وقالت والي: «توجد زيادة في استخدام المخدرات بالمنطقة العربية كدول مرور وإنتاج، خاصة في البلاد التي تشهد عدم استقرار مثل سوريا»، مؤكدة استهداف عصابات الجريمة المنظمة المنطقة العربية وأفريقيا، بسبب ارتفاع عدد الشباب بها.

وأكدت والي أن الحشيش هو الأكثر استخداما حول العالم حتى الآن، إضافة إلى انخفاض درجة الوعي بمخاطره التي تصل إلى التأثير سلبيا على خلايا المخ، لافتة إلى زيادة عدد أنواع المخدرات المخلقة كيميائيا والتي تصل مخاطرها إلى الوفاة.

وقالت والي إنها عرضت موضوع القرصنة الدولية وخطرها على السلم والأمن الدوليين في جلسة مجلس الأمن، مضيفة أن زيادة الحركة التجارية أدت إلى زيادة القرصنة، مشيرة إلى أنها قدمت اليوم في مجلس الأمن العديد من الاقتراحات للحد من ظاهرة القرصنة البحرية.

وتابعت: «غرب أفريقيا هي الأكثر تضررًا من عمليات القرصنة البحرية، و90% من حوادث الخطف حدثت في خليج غنيا»، مضيفة أنه في الصيف الأول من 2020 تم اختطاف 45 شخصًا واحتجاز 23 آخرين.

وأردفت: يجب أن تتعاون دول العالم لتأمين المحيطات والبحار الدولية، موضحة أنها قدمت مقترحات بمجالات تعزيز الأمن البحري لينظر فيها مجلس الأمن، وأشارت إلى أنه من أهم المخاطر التي ظهرت مؤخرًا هي تأمين الكابلات البحرية.