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الأهلي يوجه رسالة نارية لجماهيره بشأن صفقات الأهلي الجديدة 2021 ..

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الأهلي يوجه رسالة نارية لجماهيره بشأن صفقات الأهلي الجديدة 2021 .. فيديو الأهلي يوجه رسالة نارية لجماهيره بشأن صفقات الأهلي الجديدة 2021 ..

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قناة الأهلي المصري، وجهت رسالة لجماهير القلعة الحمراء بشأن صفقات الفريق الكروي الأول هذا الموسم، خاصة وأنه اقترب الموسم الكروي من الانتهاء وأصبحت الجولات المتبقية معدودة تصل لسبع جولات ليعلن بعدها بطل هذا الموسم 2020 -2021.

وجاء رسالة قناة الأهلي من برنامج السادسة الذي يقدمه أحمد سمير،: «اطمنو».

موعد مباراة الاهلى القادمة مع الاسماعيلى في الدورى المصرى الممتاز 2021

الأهلي المصري يخوض مباراة هامة ومرتقبة أمام نظيره الإسماعيلي الأربعاء الموافق 11 أغسطس ضمن منافسات الأسبوع 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021.

الأهلي يسعى مجددا لحصد الثلاث نقاط من أنياب الدورايش لمواصلة تصدره جدول مسابقة الدوري المصري الممتازز موسم 2020 – 2021.

ويستأنف الأهلي تدريبات الجماعية الأحد استعدادا للمواجهة الهامة والمرتقبة أمام الإسماعيلي قبل أن يغادر الثلاثاء للإسكندرية لخوض اللقاء على أرض ملعب الإسكندرية.

المصرى اليوم

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