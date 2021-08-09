★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قناة الأهلي المصري، وجهت رسالة لجماهير القلعة الحمراء بشأن صفقات الفريق الكروي الأول هذا الموسم، خاصة وأنه اقترب الموسم الكروي من الانتهاء وأصبحت الجولات المتبقية معدودة تصل لسبع جولات ليعلن بعدها بطل هذا الموسم 2020 -2021.

وجاء رسالة قناة الأهلي من برنامج السادسة الذي يقدمه أحمد سمير،: «اطمنو».

موعد مباراة الاهلى القادمة مع الاسماعيلى في الدورى المصرى الممتاز 2021