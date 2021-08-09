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خبير اقتصادي يكشف أهمية توجيهات ب 5.8 مليار جنيه لإنشاء ألياف ضوئية لقرى حياة كريمة

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خبير اقتصادي يكشف أهمية توجيهات ب 5.8 مليار جنيه لإنشاء شبكة ألياف ضوئية لقرى حياة كريمة خبير اقتصادي يكشف أهمية توجيهات ب 5.8 مليار جنيه لإنشاء ألياف ضوئية لقرى حياة كريمة

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أشاد الدكتور المستشار مايكل نصيف الخبير الاقتصادي، بتوجيهات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتسريع خطوات تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية للاتصالات لإنشاء ألياف ضوئية لقرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وأكد مايكل نصيف، أن هذا الأمر يأتي ضمن الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من «حياة كريمة»، مشير إلى أن سيتم تنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات والمشروعات التي تشمل جوانب مختلفة صحية، واجتماعية ومعيشية، في مجالات تطوير البنية الأساسية، ومنها مشروع توصيل شبكات الاتصالات الأرضية لقرى عدد 52 مركزًا.

وأكد أن مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح تؤكد على اهتمام الدولة متمثلة في القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي بالقرى والمواطنون في كل مكان، لافتا إلى أن هذه المبادرة تكلف الدولة المصرية ما لا يقل عن ٧ مليار جنيه.

المصرى اليوم

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