مسؤول: الاتحاد الأوروبي سيبقي قائمته للسفر الآمن بدون تغيير في الوقت الحالي

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قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي لرويترز اليوم الاثنين إن الاتحاد لن يغير قائمته للسفر الآمن هذا الأسبوع، وهو ما يسمح للسفر غير الضروري من الولايت المتحدة بأن يستمر في الوقت الحالي على الرغم من قفزة في الإصابات بكوفيد-19 هناك.

وتشمل القائمة حاليا 24 دولة، من بينها الولايات المتحدة واليابان واستراليا، تعتبر آمنة من المنظور الصحي في ظل الجائحة الحالية.

وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن إدراج الولايات المتحدة في القائمة ربما يعاد النظر فيه.

وبحسب مسؤولين بالاتحاد، فإنه سيجري مراجعة القائمة في غضون أسبوعين، أو ربما في موعد أقرب من ذلك إذا تغير وضع كوفيد-19 .

وطلب التكتل مرارا من واشنطن السماح بدخول موطني الاتحاد الأوروبي بعدما أضاف الولايات المتحدة في يونيو إلى ما يعرف بالقائمة البيضاء.

وتلك القائمة غير ملزمة رغم أن حكومات الاتحاد الاوروبي تميل لتطبيقها. لكنها يمكنها أن تتجاهلها.

وقال مسؤولون إن دول التكتل السبع والعشرين منقسمة، إذ تحث بعضها على معاملة بالمثل من الولايات المتحدة في حين أن دولا أخرى أكثر اعتمادا على السياحة تعارض إزالة واشنطن من القائمة.