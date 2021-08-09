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إنهاء مشكلة طفح الصرف الصحي بالعطواني في أسوان .. وإحالة الواقعة للتحقيق

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إنهاء مشكلة طفح الصرف الصحي بالعطواني في أسوان .. وإحالة الواقعة للتحقيق إنهاء مشكلة طفح الصرف الصحي بالعطواني في أسوان .. وإحالة الواقعة للتحقيق

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تم إنهاء مشكلة طفح مياه الصرف الصحى بقرية العطواني بمركز إدفو بأسوان بعد إصلاح الطلمبة الرئيسية مع تركيب طلمبة احتياطية، وذلك بعد اتصال تليفوني بين المحافظ والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال إبراهيم سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، في بيان، الاثنين، إن محافظ أسوان أعطى تكليفات لمسئولي الشركة والوحدة المحلية بالتواجد الميدانى في موقع محطة الرفع، حيث تابع لحظة بلحظة الجهود المبذولة لإحتواء تداعيات توقف محطة الصرف الصحي بالقرية، حيث قامت الشركة بدفع أطقم الصيانة مع توفير طلمبة احتياطية بعد توريدها للقضاء على هذه المشكلة بالكامل.

ولفت إلى أن المحافظ أمر بإحالة الواقعة للتحقيق للوقوف على أسباب الإهمال وإتخاذ الإجراءات اللازمة مع المقصرين وخاصة مع تكرار حدوثها، ما يسبب معاناة لأهالى القرية من تداعيات هذه المشكلة ولذا تم على الفور أيضاً الدفع بسيارات الكسح لشفط كميات المياه المتراكمة، وهو الذي تواكب مع الإسراع في أعمال تنفيذ مشروع رفع كفاءة الصرف الصحي بالقرية خلال شهر والذي يتضمن إنشاء خزان أرضى ومحطة رفع جديدة بطاقة 1650 م3/ث.

المصرى اليوم

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